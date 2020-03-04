Son cemre düştü mü? 3. cemre ne zaman ve nereye düşüyor?

Cemrelerin düşmesi havaların günden güne ısınmaya başlamasını müjdeledi. Halk arasında baharı müjdeleyen cemre olayının üçüncüsü bugün toprağa düşerek gerçekleşecek. Hıdrellez ve nevruz kutlamaları da cemre düşmesiyle birlikte başlamaktadır.

ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Cemre 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Mina Vadisi’nde Arafat’tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da “cemre” adı verilir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye' denilmektedir.

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

İZMİR’DE BADEM AĞACI ÇİÇEK AÇTI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, son günlerde kentte etkili olan ılık havalar badem ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu. Ödemiş ilçesinde vatandaşlar, badem ağaçlarının çiçek açtığını görünce sevindi. Son günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeni nedeniyle ağaçların çiçek açtığı belirtildi.

Ödemişli doğa sever Kemal Gürses, “Cemrenin ilki 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düştü. İkinci cemrenin de 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşeceğini kabul edersek bahar aylarının gelmekte olduğunu söyleyebiliriz. Cemrenin sonuncusu da 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek. Cemre düşmesi demek havanın ısınması demektir. Biz bunu ağaçların çiçeklenmesinden anlarız” dedi. İHA