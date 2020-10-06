Son Cüret ön talep rekoru kırdı

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'in merakla beklenen Son Cüret kitabı, 9 Ekim 2020 Cuma günü okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

SİA Kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak olan kitap henüz piyasaya çıkmadan tükendi.

400 bin ön sipariş alan Son Cüret yeni baskıya hazırlanıyor.

Milli Mücadele ve kahramanlarınının anlatıldığı, 12 yıllık emeğin ürünü olan kitabı iki yılda yazan Yılmaz Özdil, “38 yıllık gazetecilik kariyerimi ortaya koyarak iddia ediyorum, milli mücadeleyi böyle okumadınız, okutmadılar” dedi.

Yılmaz Özdil’in yeni kitabı Son Cüret’i Sözcü Kitabevi aracılığıyla edinmek için tıklayın