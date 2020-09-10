Son dakika… 10 Eylül corona virüsü verileri açıklandı!

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu paylaşıldı. Verilere göre test sayısı 107 bin 702 artarak 8 milyon 212 bin 924 oldu.

Bugün bin 512 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 286 bin 455’e çıktı. Hayatını kaybeden 58 kişiyle birlikte can kaybı da 6 bin 895’e yükseldi.

Son 24 saatte bin 219 hasta, toplamda ise 255 bin 407 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,3 ağır hasta sayısı bin 209 oldu.

“AKTİF HASTALARIN YAŞ ORTALAMASI 42”

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif hastaların yaş ortalamasının 42, yoğun bakım hastalarının yaş ortalamasının ise 65 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, “Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün” ifadelerini kullandı.

DÜN BİN 673 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 9 Eylül tablosuna göre bin 673 vaka tespit edilmiş, 55 kişi yaşamını yitirmiş ve 943 hasta iyileşmişti.