Son dakika… 1200 hakim ve savcı alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bin 200 hakim-savcı ve bin 100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacaklarını açıkladı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesi iki güzel haber vermek istediğini belirterek, şunları söyledi:

* 100 idari hakim, 100’ü avukatlık mesleğinden bin 100 adli hakim ve savcı olmak üzere bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız.

* Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla bin 100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız. Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım´da gerçekleştireceğiz. Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz.