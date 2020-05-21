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Son dakika: 15 derece birden düşecek! Hava durumu değişiyor…

Geçen hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası sıcaklıkların ciddi şekilde yükselmesine neden oldu, bazı noktalarda mevsim normallerinin 13 derece üzerine çıktı. Şimdi ise hava durumu hızla değişiyor Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının yerini Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı hava dalgası alacak. Sıcaklıklar hızla düşecek ve yağış yurdu etkileyecek...

09:14 -
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Son dakika: 15 derece birden düşecek! Hava durumu değişiyor…

Türkiye bugünden itibaren serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Tahminlere göre , Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının yurdumuzun kuzey ve iç bölgelerinde 10-15 derece zalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLEYECEK

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin; yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Cuma günü Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgârın bugün İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Cuma günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde güneybatı yönünden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Afrika Cuma Cumartesi HAVA DURUMU Kuzey Afrika Ramazan son dakika Türkiye
Son güncelleme: 09:17 21.05.2020
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