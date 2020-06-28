Son dakika… 1’i gri listede yer alan 3 terörist teslim oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülme devam ediyor.

* Bu kapsamda; 2013 yılında örgüte katılan, terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

* Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92’ye yükseldi. DHA