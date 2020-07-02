Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… 2 yaşındaki Melek’ten acı haber!

Van’ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı.

17:08 -
Haberler Gündem

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 12.30 sıralarında Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi Taştan Sokak üzerinde bulunan bir ikametin önündeki dereye 2 yaşında Melek Memiş isimli bir kız çocuğunun düştüğü bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Sualtı Grup Amirliğinde görevli 5 kurbağa adam ve 1 kaptan ile saat 15.00 sıralarında arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Yaklaşık 15 saat süren arama kurtarma faaliyetleri sonucunda bugün saat 16.40 sıralarında kayıp kız çocuğunun cansız bedeni ikametine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki sazlık alanda bulunmuştur” denildi.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı aramada bulunan minik kızın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. İHA

İLGİLİ HABERVan'da kaybolan minik Melek her yerde aranıyorVan'da kaybolan minik Melek her yerde aranıyor
Haber son dakika Van
Son güncelleme: 18:10 02.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more