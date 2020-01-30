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Son dakika… 2020’nin ilk MGK’sı sona erdi

2020 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi, açıklama bekleniyor.

18:25 -
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Son dakika… 2020’nin ilk MGK’sı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantı 4.5 saat sürdü.

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