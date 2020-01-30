Son dakika… 2020’nin ilk MGK’sı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi&#8217;nde düzenlenen toplantı 4.5 saat sürdü.. AYRINTILAR GELECEK&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-2020nin-ilk-mgksi-sona-erdi-5597956","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-2020nin-ilk-mgksi-sona-erdi-5597956","pageType":"yazi","pageIdentifier":5597956,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; 2020&#8217;nin ilk MGK&#8217;su0131 sona erdi"});aip('newsArticle', {"identifier":5597956,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-2020nin-ilk-mgksi-sona-erdi-5597956/","headline":"Son dakika&#8230; 2020&#8217;nin ilk MGK&#8217;su0131 sona erdi","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1580397925,"datePublished":1580397925,"dateModified":1580397934,"info":"{"seo_news":"false"}"});