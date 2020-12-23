Son dakika… 2021 öğrenim kredileri belli oldu

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burs miktarlarının artırıldığını açıkladı:

“Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisansa 1100 TL, doktorada 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam ödemelerini 9 milyar 670 milyon TL’yi buldu. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550’den 650 TL’ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan yüksek lisansı 1300 TL’ye, doktorada ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL’ye çıkarmış oluyoruz.”