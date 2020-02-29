Son dakika… 2100’ün üzerinde rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Twitter hesabından açıklama yapan MSB, operasyon görüntülerini de paylaştı.

MSB’nin açıklamasında “Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

İdlib'in Balyun kasabasında Esad rejiminin saldırısı sonucu Türk askerlerinin şehit olmasının ardından Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye’nin havadan ve karadan vurduğu 48 rejim askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

MSB: 56 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ÖĞRENİLMİŞTİR

MSB, dün yaptığı açıklamada rejimin saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

* Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.

* Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

İDLİB'DE 2 AY İÇİNDE 54 ŞEHİT

İdlib'de dün rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda 33 asker şehit olmuş, 32 asker yaralanmıştı. 1 Ocak'tan itibaren Suriye İdlib'de şehit düşen askerlerimizin sayısı 54’e yükseldi.