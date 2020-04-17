Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… 23 Nisan’da sokağa çıkmak yasak mı? Bakan Koca açıkladı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu bir karar merci değil. Salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum. 23 Nisan ile ilgili karar gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya gündem olabilir" dedi.

17:55 -
Haberler Gündem
Son dakika… 23 Nisan’da sokağa çıkmak yasak mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı getirileceği iddialarına değinen Koca, şu ifadeleri kullandı;

*23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edileceği yönündeki iddialara, “Salgınla mücadelede, temas, mesafe ve izolasyonun önemli olduğunu hep konuşuyoruz.

*Geçen hafta sonu başlayan ve bu hafta sonu için de karar verilen yasağın bu amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz.

*Bu doğrultuda daha sonraki haftalarla ilgili karar bilim kurulunda gündeme gelmedi ama önümüzdeki haftalarda gelebilir.

*Bilim kurulu bir karar mercii değildir, tavsiye kararları alan bir kuruldur. 23 Nisan ile ilgili de gündeme gelmedi, haftaya gündem olabilir.

İLGİLİ HABERSon dakika... Bakan Koca, son 24 saatteki corona virüsü verilerini açıkladı!Son dakika... Bakan Koca, son 24 saatteki corona virüsü verilerini açıkladı!
Bilim Sağlık Sağlık Bakanı son dakika
Son güncelleme: 18:05 17.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more