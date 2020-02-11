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Son dakika… 24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti

24'üncü Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, 51 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Türkoğlu, İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer alıyordu.

Sozcu.com.tr
12:16 -
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Son dakika… 24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti

28 Haziran 2011 seçimlerinde MHP’den Parlamento’ya giren Hasan Hüseyin Türkoğlu, 1 Mayıs 1968’de Osmaniye Bahçe’de doğdu.

Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 59. Dönem Milli Güvenlik Akademisi mezunu oldu. Adana Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Aydın Karacasu, Bolu Kıbrıscık Kaymakam Vekilliğin’de bulundu.

Yavuzeli, Nazimiye, Besni Kaymakamlığı yaptı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’ne atandı. Personel Şube Müdürü, Mahalli İdareler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği görevlerini üstlendi.

2006 yılında 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseldi. Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Türkoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Son güncelleme: 12:22 11.02.2020
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