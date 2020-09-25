Son dakika… 25 Eylül corona virüsü verileri açıklandı!

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Verilere göre son 24 saatte yapılan 112 bin 885 testle birlikte test sayısı 9 milyon 834 bin 572’ye ulaştı.

Bugün bin 665 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 311 bin 455’e çıktı. Can kaybı da 73 artarak 7 bin 858’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 601

Verilere göre bin 318 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 273 bin 282’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.6 ağır hasta sayısı da bin 601 oldu.

“VİRÜSLE HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM”

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgesel çalışmaların neticesini görmeye başladıklarını belirtti.

Bakan Koca, “Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim” dedi.

DÜN BİN 721 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 24 Eylül corona verilerine göre bin 721 vaka tespit edilmiş, 74 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 241 hasta sağlığına kavuşmuştu.