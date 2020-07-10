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Son dakika… 26 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

HSK, Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisakı ve irtibatı tespit edilen 26 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırma kararı aldı.

14:24 -
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Son dakika… 26 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatı nedeniyle 26 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 14:57 10.07.2020
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