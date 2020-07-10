Son dakika… 26 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatı nedeniyle 26 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-26-hakim-ve-savci-gorevden-uzaklastirildi-5923210","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-26-hakim-ve-savci-gorevden-uzaklastirildi-5923210","pageType":"yazi","pageIdentifier":5923210,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; 26 hakim ve savcu0131 gu00f6revden uzaklau015ftu0131ru0131ldu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5923210,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-26-hakim-ve-savci-gorevden-uzaklastirildi-5923210/","headline":"Son dakika&#8230; 26 hakim ve savcu0131 gu00f6revden uzaklau015ftu0131ru0131ldu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["savc\\u0131","son dakika","Ter\\u00f6r","ter\\u00f6r \\u00f6rg\\u00fct\\u00fc"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":"2020-07-10 14:24:53","datePublished":"2020-07-10 14:24:53","dateModified":"2020-07-10 14:57:51","info":"{"seo_news":"false"}"});