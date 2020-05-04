Son dakika… 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi!

30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak’ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, 31 il için getirilen şehir giriş ve çıkış kısıtlamasının, ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ve 20 yaş altındaki çocuklar ile gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamaların istisnalar hariç aynı şekilde devam ettiğini açıklamıştı.

Bakanlık, 3 günlük yasağa vatandaşların evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağladığını duyurmuştu.

27 BİN 828 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır” denilmişti.