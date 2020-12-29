Son dakika… 385 hakim-savcının atama kararı yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.İlginizi Çekebilirİstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete