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Son dakika… 385 hakim-savcının atama kararı yayımlandı

Adli ve idari yargıda 385 hakim-savcının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:24, 29/12/2020
Haberler Gündem
Son dakika… 385 hakim-savcının atama kararı yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

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