Son dakika… 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi!

Öte yandan 25 ildeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı belirtildi.

Bakanlık, 63 ildeki 395 yerleşim yerinde ise karantina kararının kaldırıldığını açıkladı.

VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI

Yasağın sona ermesiyle birlikte İstanbul’da vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarken çok sayıda aracın da yollarda olduğu görüldü.

“ÖNEMLE RİCA EDİYORUZ”

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 81 ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen sonrasındaki günlerde hem bireysel tedbirlerimizin devamını hem de market, alışveriş merkezi, pazar yeri, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturulmamasını, bu yerlerde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesini vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz.

* Çünkü korona virüsle mücadelede milletimizin desteği ve önlemlere riayeti sürecin temel belirleyicisidir.

* İnşallah bugüne kadar pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid-19 salgınını da hep birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır.

* Bu vesile ile aziz milletimizin kısıtlı şartlarda yaşamak durumunda kaldığımız Ramazan Bayramı’nı tekraren tebrik ediyor, eskisi gibi coşkuyla ve yan yana kutladığımız bayramlara en kısa sürede ulaşmak dileğiyle selam ve saygılarımızı sunuyor, virüs salgını sebebiyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. DHA