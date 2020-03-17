Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Erdoğan’ın da katıldığı 4’lü zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel arasında telekonferans yöntemiyle düzenlenen 4'lü zirve sona erdi.

18:30 -
Haberler Gündem
Son dakika… Erdoğan’ın da katıldığı 4’lü zirve sona erdi

Vahdettin Köşkü’nde saat 17.00’da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.

Görüşmede ayrıca Corona virüsü konusu da gündeme geldi.

Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

DHA


BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı;

* Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla görüştüğü Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle: – Corona virüsüne karşı ortak mücadele – Suriye krizinin çözümü – İdlib'e insani yardım – Sığınmacı akını – Libya'daki gelişmeler – AB'nin durumu ve AB'yle ilişkilerimizi ele aldı. DHA

 

Almanya Corona Cumhurbaşkanı Fransa İngiltere son dakika
Son güncelleme: 19:13 17.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more