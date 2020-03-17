Son dakika… Erdoğan’ın da katıldığı 4’lü zirve sona erdi

Vahdettin Köşkü’nde saat 17.00’da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.
Görüşmede ayrıca Corona virüsü konusu da gündeme geldi.
Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı;
* Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla görüştüğü Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle: – Corona virüsüne karşı ortak mücadele – Suriye krizinin çözümü – İdlib'e insani yardım – Sığınmacı akını – Libya'daki gelişmeler – AB'nin durumu ve AB'yle ilişkilerimizi ele aldı. DHA