Son dakika… 5.2’lik depreme uzmanından ilk değerlendirme: Tuhaf!

Marmaris açıklarında, AFAD verilerine göre saat 20:43’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Ege bölgesinin tamamında hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

“TUHAF”

Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

* Marmaris Bozburun yarımadasında M5.6 büyüklüğünde deprem. AFAD bunu 5.2 olarak düzeltti. Bozburun yarımadasında ise bu deprem bu kadar derin olmamalı.

* Bu bölgede 30 yılı aşkın çalıştım. Eğer merkez üssü doğru ise Bozburun yarımadasında Doğu-Batı uzanımlı fay üzerinde.

* Bu kadar derin ise Marmaris Bozburun yarımadası üzerinde olamaz. Tuhaf!