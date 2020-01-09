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Son dakika… 5 terörist daha teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8’e yükseldi" denildi.

19:42 -
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Son dakika… 5 terörist daha teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin daha Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin ikna yoluyla teslim olmaya devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

* Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

* Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi. DHA

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Son güncelleme: 19:51 09.01.2020
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