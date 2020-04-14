Son dakika… Terhisler 1 ay uzadı, 53 bin kişinin askere alımı ertelendi

SÖZCÜ, corona virüsü kapsamında TSK’da yapılacak değişiklikleri yazmıştı. Savunma Bakanlığı’nın virüs önlemleri kapsamında ‘Kışlada Kal' uygulamasına gideceğini belirtilen haberde terhislerin uzayacağı, yeni asker alımının yapılmayacağı ve bedelli askerlik uygulamasının uzaktan yapılacağı belirtilmişti.

MSB’den yapılan açıklamada yeni alımların durduğu ve Kasım 2019’da askere gelenlerin hizmet sürelerinin 1 ay uzatıldığı bildirildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi:

*53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.