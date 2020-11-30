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Son dakika… 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yeni düzenleme

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak" dedi.

Güncellenme: 20:23, 30/11/2020
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Son dakika… 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yeni yasakları açıkladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Toplantının en önemli maddesi corona virüsündeki artışlardı. Geçtiğimiz hafta yeni tedbirleri duyurmuştuk.

Aldığımız tedbirlerin açtığı sıkıntıları iyi biliyoruz. Vaka sayılarının otuz bine dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor.

*65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır.

AYRINTILAR GELİYOR…

Corona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan
Yayınlanma Tarihi:20:17,
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