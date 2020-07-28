Son dakika… Yaşlı ve engelli vatandaşlara bayramda moral izni

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsü önlemlerini Türkiye’de henüz vaka çıkmamışken almaya başladıklarını belirterek, vaka görüldüğü andan itibaren de kuruluşlara ziyaret kısıtlamasının getirildiğini anımsattı.

Bakan Selçuk, “Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda da huzurevleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik. Bu bayram yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecekler. Büyüklerimizden ve yakınlarından ricam, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayramı geçirmemiz yönünde” dedi.

BAYRAM DÖNÜŞÜ KURULUŞLARDA İZOLE EDİLECEKLER

Zehra Zümrüt Selçuk, izin kullanacak olan engelli ve yaşlı vatandaşların izin dönüşlerinde kuruluşlara girişlerini yalnızca vardiya değişim günlerinde yapabileceklerini de kaydetti.

İzin sonrası engelli ve yaşlı vatandaşların kuruluşa alınmadan önce corona virüsü testi uygulanacağının altını çizen Selçuk, “Negatif test sonrasında en az yedi gün süresince kuruluşlarımızda sosyal izolasyon kurallarına riayet edecekler” diye konuştu.