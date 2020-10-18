Son dakika… 7 gün üst üste corona denetimi!

İçişleri Bakanlığı’nın yeni ek genelgesine göre tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak.

Toplantıda salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirlerin uygulanmasına dair “takip”,”denetim”, “uyarı” ekseninde mevcut durum analiz edilecek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek.

Yarından itibaren yedi gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde genel denetimler düzenlenecek.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunluk artacağından dolayı anons ve duyurular ile vatandaşlara maske ve fiziki mesafe kuralına uymaları bir kez daha hatırlatılacak. Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunu henüz gerçekleştirmeyen belediyeler, bir an evvel bu entegrasyonu sağlayacak, bu konu İçişleri Bakanlığı’nca gerçekleştirilecek olan teftiş veya soruşturmalarda da özellikle takip edilecek.