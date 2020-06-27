Son dakika: 81 ilde sokağa çıkma yasağı başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı&#8217;na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.. 09:30&#8217;da başlayan kısıtlama 15:00&#8217;e kadar sürecek.. İLGİLİ HABERSokağa çıkma yasağında son dakika: Hafta sonu yasak ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek?. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-81-ilde-sokaga-cikma-yasagi-basladi-5897748","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-81-ilde-sokaga-cikma-yasagi-basladi-5897748","pageType":"yazi","pageIdentifier":5897748,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika: 81 ilde sokau011fa u00e7u0131kma yasau011fu0131 bau015fladu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5897748,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-81-ilde-sokaga-cikma-yasagi-basladi-5897748/","headline":"Son dakika: 81 ilde sokau011fa u00e7u0131kma yasau011fu0131 bau015fladu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Cumartesi","\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","pazar","son dakika","YKS"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":"2020-06-27 09:30:07","datePublished":"2020-06-27 09:30:07","dateModified":"2020-06-27 09:34:35","info":"{"seo_news":"false"}"});