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Son dakika: 81 ilde sokağa çıkma yasağı başladı

YKS için alınan sokağa çıkma yasağı kararı, saat 09:30 itibarıyla yürürlüğe girdi.

09:30 -
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Son dakika: 81 ilde sokağa çıkma yasağı başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

09:30’da başlayan kısıtlama 15:00’e kadar sürecek.

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Cumartesi İçişleri Bakanlığı pazar son dakika YKS
Son güncelleme: 09:34 27.06.2020
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