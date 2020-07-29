Son dakika! ABD Büyükelçisi Satterfield’den Ayasofya Camii’ne ziyaret

Danıştay’ın kararının ardından müzeden camiye döndürülen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield da ziyaret etti.

Satterfield ve beraberindeki heyet saat 15.00 sıralarında Ayasofya Camii’ne geldi. Heyete İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.

Yaklaşık 1 saatlik ziyaret sırasında içeriye vatandaşlar alınmazken Satterfield, cami hakkında bilgi aldı.

Büyükelçi daha sonra beraberindeki heyetle birlikte camiden ayrıldı. (DHA-İHA)