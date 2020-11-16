Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bir askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur.
*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.