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Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Hakkari'de yürütülen operasyonda terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırı sonucu bir asker şehit oldu.

Güncellenme: 21:05, 16/11/2020
Haberler Gündem
Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bir askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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Yayınlanma Tarihi:21:04,
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