Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Son güncelleme: 20:02 13.09.2020