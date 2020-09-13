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Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

20:00 -
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Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

AYRINTILAR GELİYOR…

Hakkâri İçişleri Bakanlığı şehit son dakika terörist Yüksekova
Son güncelleme: 20:02 13.09.2020
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