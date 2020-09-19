Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Saat 12:30’da Adana’da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD 3.9 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi 4.0 olarak açıkladı. Deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 7 kilometre altında, AFAD verilerine göre ise 23.9 kilometre altında gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ