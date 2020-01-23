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Son dakika… Adana’da orman yangını çıktı!

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlıkta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

23:13 -
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Son dakika… Adana’da orman yangını çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Giridli köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye 20 arazöz ve 4 dozer itfaiye aracı sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. İHA

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