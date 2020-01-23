Son dakika… Adana’da orman yangını çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Giridli köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye 20 arazöz ve 4 dozer itfaiye aracı sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. İHA