Son dakika… Adana’da orman yangını çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Giridli köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.. Bölgeye 20 arazöz ve 4 dozer itfaiye aracı sevk edildi.. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. İHA. İLGİLİ HABERTasarımcı Ayşegül Afacan Köksal, büyük orman yangınına destek oluyor. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-adanada-orman-yangini-cikti-5585111","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-adanada-orman-yangini-cikti-5585111","pageType":"yazi","pageIdentifier":5585111,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Adana&#8217;da orman yangu0131nu0131 u00e7u0131ktu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5585111,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-adanada-orman-yangini-cikti-5585111/","headline":"Son dakika&#8230; Adana&#8217;da orman yangu0131nu0131 u00e7u0131ktu0131!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Adana","Avustralya","Moda","son dakika","yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1579810427,"datePublished":1579810427,"dateModified":1579810427,"info":"{"seo_news":"false"}"});