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Son dakika… AFAD’dan Elazığ depremi açıklaması: 35 artçı oldu

AFAD, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası 22.29'a kadar 35 artçı deprem olduğunu açıkladı.

22:47 -
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Son dakika… AFAD’dan Elazığ depremi açıklaması: 35 artçı oldu

Twitter hesabından bir açıklama yapan AFAD, “Sivrice’de (Elazığ) meydana gelen Mw 6.8 büyüklüğünde ki deprem den sonra 22:29’a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedilmiştir” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

* Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

* Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

* Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.

* Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS’lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor.

* Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır.

* Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır.

* Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmektedir. İHA

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