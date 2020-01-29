Son dakika… AFAD’dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

24 Ocak günü saat 20.55’de Elazığ‘da meydana gelen 6.8'lik depremin beşinci gününde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı‘ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

– 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki son vatandaşımıza da ulaşılmasıyla tamamlanmıştır. Deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

11 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

– Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1539’u taburcu edilmiş olup; 11'i yoğun bakımda olmak üzere 68 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

– Şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 1279’dir. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 26.397 çadır ulaştırılırken; Elazığ ilinde 65 bin 330 öğün, Malatya ilinde ise 40 bin 900 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

16 BİN 326 BİNANIN HASAR TESPİTİ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

– Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 16 bin 326 binadan 381'ini yıkıldığı, 3 bin 442’sinin ağır hasar aldığı, 296’sının orta ve 5 bin 979’unun az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 65 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 6 bin 163 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır.