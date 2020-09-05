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Son dakika… AFAD’dan kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün öğlen saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr
13:51 -
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Son dakika… AFAD’dan kuvvetli sağanak yağış uyarısı

AFAD’ın açıklaması şöyle:

* Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nden alınan uyarıya göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların #Giresun’un doğu ilçelerinde etkili olması beklenmektedir.

* Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir.

YAĞIŞ ŞİDDETİ SINIFLANDIRMASI

Hafif Yağış: 1-5 kg/m²
Orta Kuvvette Yağış: 6-20 kg/m²
Kuvvetli Yağış: 21-50 kg/m²
Çok Kuvvetli Yağış: 51-75 kg/m²
Şiddetli Yağış: 76-100 kg/m²
Aşırı yağış: 100 kg/m² üzeri

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Giresun Meteoroloji son dakika
Son güncelleme: 13:54 05.09.2020
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