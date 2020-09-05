Son dakika… AFAD’dan kuvvetli sağanak yağış uyarısı

AFAD’ın açıklaması şöyle:

* Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nden alınan uyarıya göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların #Giresun’un doğu ilçelerinde etkili olması beklenmektedir.

* Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir.

YAĞIŞ ŞİDDETİ SINIFLANDIRMASI

Hafif Yağış: 1-5 kg/m²

Orta Kuvvette Yağış: 6-20 kg/m²

Kuvvetli Yağış: 21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli Yağış: 51-75 kg/m²

Şiddetli Yağış: 76-100 kg/m²

Aşırı yağış: 100 kg/m² üzeri