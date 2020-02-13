Son dakika… Akar: Ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı. Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, 10 Şubat’ta beş askerimizin şehit olduğu Suriye’nin İdlib kentindeki gelişmeleri paylaştı.

ALANI KONTROL ALTINA ALACAĞIZ

“Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol altına alacağız” diyen Akar, şunları söyledi:

“Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek. İdlib’deki mevcudiyetimizi takviye etmemizin maksadı ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasıdır. Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dahil, kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum.” (DHA)

SURİYE’YE ASKERİ SEVKIYAT SÜRÜYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki gözlem noktalarına askeri sevkıyatı sürüyor. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çeşitli askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Suriye sınırına yakın bir noktada bekletilen askeri araçlar, hazırlıklarının yapılmasının ardından Suriye'nin İdlib kentindeki gözlem noktalarına sevk edilecek. (İHA)

– Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

(Fotoğraflı)

Metin Faruk Tamer

HATAY (İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyatı sürüyor.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çeşitli askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Suriye sınırına yakın bir noktada bekletilen askeri araçlar, hazırlıklarının yapılmasının ardından Suriye'nin İdlib kentindeki gözlem noktalarına sevk edilecek.

(MFT-ÖK-Y)

13.02.2020 15:34:33 TSI

NNNN

– Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

(Fotoğraflı)

Metin Faruk Tamer

HATAY (İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyatı sürüyor.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çeşitli askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Suriye sınırına yakın bir noktada bekletilen askeri araçlar, hazırlıklarının yapılmasının ardından Suriye'nin İdlib kentindeki gözlem noktalarına sevk edilecek.

(MFT-ÖK-Y)

13.02.2020 15:34:33 TSI

NNNN