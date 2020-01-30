Son dakika! Akdeniz’de 5.8 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:21’de Akdeniz’de 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD ise; Antalya'da meydana gelen depremin şiddetini 5.5 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER