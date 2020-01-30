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Son dakika! Akdeniz’de 5.8 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Son dakika! Akdeniz'de Kandilli verilerine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz olan depremin derinliği 5.0 kilometre olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

14:37 -
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Son dakika! Akdeniz’de 5.8 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:21’de Akdeniz’de 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD ise; Antalya'da meydana gelen depremin şiddetini 5.5 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 14:43 30.01.2020
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