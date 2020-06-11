Son dakika… AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı!

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki beş gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle hâli hazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların da yarından itiberen mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği, tahmin ediliyor.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN DOLU UYARISI GELDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ile Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YAĞIŞLAR GÜNLERCE SÜRECEK

Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre yağışlar günlerce sürecek ve yurdun büyük bölümünde kendisini gösterecek.