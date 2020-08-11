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Son dakika… AKP Diyarbakır’da 12 ilçe başkanı istifa etti

AKP Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezi'nin 12 ilçe başkanının istifasını istediğini duyurmuştu. İstifası istenen Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçe başkanları bugün görevlerinden istifa etti.

Evren DEMİRDAŞ
21:59 -
Haberler Gündem
Son dakika… AKP Diyarbakır’da 12 ilçe başkanı istifa etti

AKP’de yaklaşan kongre sürecinden dolayı istifaları istenilen Diyarbakır'ın Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

“ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan istifalara ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Yaklaşmakta olan ilçe kongreleri sürecinden dolayı ilçe başkanlığının önünü açmak partimize ve teşkilat başkanlığımıza daha rahat bir çalışma ortamı oluşturmak için istifa eden Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan, Yenişehir ilçe başkanlarımıza göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından ve yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz”

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