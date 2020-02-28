Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik: Gerekli cevap veriliyor

Suriye’de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Suriye rejimine gerekli yanıtın verildiğini ifade eden Çelik şu ifadeleri kullandı;

*NATO’yu istişareye çağırıyoruz. Bu sadece Türkiye’ye yapılmamıştır, uluslararası topluma yapılan bir saldırıdır.

*Topyekün bir tepki gösterilmesi gerekiyor. Bu saldırı aynı zamanda NATO’ya da yapılmıştır.

*NATO’nun Türkiye’nin yanında olması gerekiyor. NATO’dan bundan sonra somut adımlar bekliyoruz.