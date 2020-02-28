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Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik: Gerekli cevap veriliyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şehit haberlerinin ardından Suriye rejimine gerekli yanıtın verildiğini belirtti.

01:49 -
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Suriye’de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Suriye rejimine gerekli yanıtın verildiğini ifade eden Çelik şu ifadeleri kullandı;

*NATO’yu istişareye çağırıyoruz. Bu sadece Türkiye’ye yapılmamıştır, uluslararası topluma yapılan bir saldırıdır.

*Topyekün bir tepki gösterilmesi gerekiyor. Bu saldırı aynı zamanda NATO’ya da yapılmıştır.

*NATO’nun Türkiye’nin yanında olması gerekiyor. NATO’dan bundan sonra somut adımlar bekliyoruz.

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AKP Ömer Çelik şehit son dakika Suriye
Son güncelleme: 02:14 28.02.2020
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