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Son dakika… AKP’de kritik toplantı! İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili son söz söylenecek

Geçen hafta ertelenen AKP MKYK ve MYK toplantıları bugün yapılacak. Toplantıların gündemini; partinin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçleri, AKP içinde bölünmeye yol açan İstanbul Sözleşmesi var.

Sozcu.com.tr
09:10 -
Haberler Gündem
Son dakika… AKP’de kritik toplantı! İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili son söz söylenecek

Geçen hafta ertelenen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantılarda AKP’nin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçlerinin yanı sıra tartışmaların odağındaki İstanbul Sözleşmesi ana gündem olacak.

ERDOĞAN, BIDEN’IN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRECEK

Sözleşmeyle ilgili AKP içinde bölünmüşlük görüntüsünden rahatsız olduğu kulislere yansıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak partinin kuruluş yıl dönümü törenindeki konuşmasında bu yönde mesajlar vermişti. AKP içerisinde azınlıkta kalan bir grup kabul edildiği haliyle sözleşmeye sahip çıkılması gerektiğini savunuyor. MYK’da İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili son kararın verileceği kulislerde konuşuluyor. Erdoğan’ın, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın sekiz ay önce söylediği sözlerini de MKYK toplantısında değerlendirebileceği ifade ediliyor.

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Son güncelleme: 09:17 18.08.2020
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