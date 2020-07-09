Son dakika… AKP’den ABD’ye Kıbrıs tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “Doğu Akdeniz’de istikrar için Güney Kıbrıs askerlerine eğitim verilecek” açıklamasına tepkiler sürüyor. “Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır” diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İSTİKRAR ARAYIŞLARINI BOZAN BİR ADIM

* Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim” (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır.

* Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır.

BİR ADIM ÖNDE OLACAĞIZ

* Yunan tarafı ve Rum kesimi Türkiye’yi ve KKTC’yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır.

* Cumhurbaşkanımız, AK Parti’mizin iktidara geldiği ilk günlerden itibaren muhataplarına Ada’da çözüm konusunda her zaman “bir adım önde olacağız” dedi. Yunan ve Rum tarafının hukuksuz davranışları ise sürekli çözümsüzlük üretti.

ÇÖZÜME DEĞİL ÇÖZÜMSÜZLÜĞE DESTEK

* Cumhurbaşkanımıza çözüm konusunda Bürgenstock Zirvesi’nden beri muhatapları tarafından verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu çifte standart Yunan ve Rum tarafının çözümsüzlük yanlısı politikalarını teşvik etti.

* ABD’nin attığı bu son adım çözüme değil çözümsüzlüğe destek verecektir. KKTC, Ada’da hukuk ve hakkaniyet temelli hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacaktır. Türkiye bu hak ve menfaatlerin güçlü garantisidir.