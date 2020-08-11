Son dakika… AKP’den AB’ye Yunanistan çağrısı

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki sismik araştırma faaliyetlerinde gerilim sürüyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz’deki yaşanan gerilim ile sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

* Yunanistan’ın diplomasiyi, Yunan Tiyatrosu’na çevirmeye çalıştığını belirten Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

* Yunanistan ise her zamanki gibi diplomasiyi Yunan Tiyatrosu’na çevirmeye çalıştı. Yunanistan Türkiye’nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attık. Türkiye, barışçıl tutumunu ortaya koydu; diplomasiye şans tanıdı ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük bir iyi niyetli adımlar attı.

* Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir.