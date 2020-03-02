Son dakika… AKP’den Yunan sınırındaki olaylarla ilgili açıklama

Çelik’in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

* Putin'in de Türkiye'ye çok sayıda ziyareti oldu, Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ziyareti oldu. Bu görüşme bu şekilde şekillendi” diyen Çelik, “Daha önce de nasıl Putin'in burayı ziyaret etmesi Türkiye'ye verilmiş bir taviz gibi algılanamazsa Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti de böyle bir taviz gibi tabi ki değerlendirilemez.

* Türkiye burada siyasi çözümden yana olduğunu, herhangi bir devletle çatışma içerisinde olmadığını, Astana sürecinin garantörleriyle karşı karşıya gelmek gibi bir niyetinin olmadığını, rejim bir saldırganlık göstermeseydi rejimin de hedef olmadığını ama rejim saldırganlık gösterince bunun meşru hedef haline geldiğini net bir şekilde şu anda sahada gösteriyor, masada da bunlar dillendirilecektir. Tabi ki ortada bir problem var. Bu problemin çözümü içinde çeşitli yollar aranacaktır. Bunlar üzerinde de zaten çalışılıyor, dosya zaten hazırdır.

* Yeni bir mülteci dalgasını Türkiye kaldırabilecek durumda değildir. Bu olay gerçekleşir gerçekleşmez bütün bu olaylara kulak tıkayanlar Cumhurbaşkanımızı arayarak Türkiye'ye yeni maddi yardımlarda bulunabileceklerini, göç durumunun ne olduğunu sormaya başladılar. Bunun kadar ikiyüzlü bir siyaset olamaz.

* Bu 4 milyon insanın Türkiye'de misafir edilmesi ile ilgili olarak ellerini taşın altına sokmayanlar bugün bu mesele ne olacak diyorlar. Yunanistan'ın bugün göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi insanlık dışı bir yaklaşımdır. Burada Türkiye'ye çağrı yapanların Türkiye'de en iyi şartlarda mülteciler misafir edilirken bu eleştirileri getirenlerin Yunanistan karşısında sesinin çıkmaması son derece anlamlıdır. Macron, Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasını destekliyoruz diyor. Avrupa'nın sınırlarını insanlara gaz bombası, ses bombası atarak mı koruyacaksınız.

* Türkiye'nin, Avrupa'nın sınırları koruması karşısında çıkmayan sesiniz şimdi mi çıkıyor. AB Konseyi Başkanı, Avrupa sınırlarını korumak noktasında Yunanistan'ın yanındayız diyor. Bu insan hakları konusunda çok konuşan, bugün de mülteci meselesi söz konusu olduğunda biz insani yardım kuruluşuyuz Avrupa Birliği olarak işin bu tarafındayız diyenlerin şimdiye kadar Türkiye-Suriye sınırının Türkiye tarafını niye ziyaret etmediklerini sormak gerekir.

* Yunanistan her zamanki gibi yanlış yapıyor, son derece basiretsiz davranıyor. Avrupalıların bu sözlerine güveniyor. Türkiye'ye NATO'da hava savunma desteği verilmesine dönük yaklaşımları göçmen meselesine bağlamaya çalışıyor. En zor zamanlarda Yunanistan'ın yanında olduk. Yunanistan'ın başına gelen hiçbir insani felaketi istismar etmedik ama şimdi Yunanistan insani bir durumu paylaşmak yerine Türkiye'ye karşı siyasi ve askeri şantaj içerisine giriyor. Yunanistan'ın yaptığı tabi ki kayıtlara geçmiştir. Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değildir.

* Burada hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti, Rusya ile birilerinin iddia ettiği gibi karşı karşıya gelmek gibi bir tavır içerisinde değildir. Hedefimiz bize saldıran rejim unsurlarıdır. Burada Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesidir. Rejimin saldırganlığı Rusya'nın verdiği sözlere dönük bir saldırganlıktır.

* Rusya'nın rejim üzerindeki etkisini kullanarak rejimi Soçi Mutabakatı ile belirlenmiş sınırlara çekme konusunda bir etkinlik üretmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın TSK'ya talimatı açıktır, sınırlarımıza yakın bir yerde terör devletçiği görmek istemiyoruz. Sınırlarımızın içine illerimizi hedef alacak vatandaşlarımızın hayatını tehdit edecek şekilde herhangi bir şekilde sınır bölgemizde oluşturulmaya çalışılan terör devletçiklerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir