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Son dakika… Akşener: Tarım Bakanı da TikTok üzerinden istifa etsin

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesini Instagram'dan duyurmasını eleştirdi: Tarım Bakanı'nın da TikTok üzerinden istifa etmesini bekliyoruz...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:13, 11/11/2020
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle

– Devletimizin düşürüldüğü gülünç durumun, ibretlik bir vesikası. Eski damat bakanın istifa sürecinde, Sayın Erdoğan'ın internet ve sosyal medya yasaklarında neden bu kadar ısrar ettiğini daha iyi anladık…

– Kendisi lafa geldi mi “Biz devlet yönetiyoruz devlet…” diye parmak sallarken, bir bakanı Twitter, son olarak da damadı, Instagram üzerinden istifa etti. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde artık her bakan, kendine göre bir sosyal medya mecrası seçip, oradan istifa ediyor.

– Önümüzdeki süreçte, kabinenin bir diğer ultra başarılı üyesinin, yani Tarım Bakanı'nın da, TikTok'ta yapacağı bir düetle istifa etmesini bekliyoruz… Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? 18 yılda, hiç mi devlet adabı öğrenemediniz?

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Berat Albayrak damat Instagram internet istifa İYİ Parti Maliye Bakanlığı Meral Akşener son dakika sosyal medya Twitter
Yayınlanma Tarihi:10:58,
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