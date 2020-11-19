Son dakika… Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit ve hakaret içeren mektubu hakkında konuştu.

Turan, “Çakıcı’nın tehdit mektubuna ilişkin savcılık soruşturma başlattı. Biz her türlü küfür ve hakarete karşıyız bizim duruşumuz bellidir. Geçmişte aynı kişi Cumhurbaşkanımıza ve ailesine de hakaretler etmişti. Sayın Kılıçdaroğlu bir tek kelime tepki koydu mu?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “Çok sık eleştiriyor CHP’yi, ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için” demiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” diye sormuştu.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin ardından Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında, CHP liderine “Akıllı ol”, “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın” gibi tehdit içerikli ifadelerle seslenmişti. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.