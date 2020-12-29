Son dakika… Ali Babacan ağlayarak kız kardeşini anlattı

Ali Babacan’ın liderliğindeki DEVA Partisi, 1. Olağan Kongresi’ni bugün Ankara’da gerçekleştiriyor. Babacan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

– 28 Şubat döneminde ODTÜ’de okuyan kız kardeşim başını örttüğü için üç defa okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Benim siyasete girmemin nedeni bütün bu yaşananlara karşı bir isyandı. Bir daha kimse bu yasağı getirmeye cüret edemez.

– Geçmişte ezilenler, başkalarını ezmeye başladı. Ezilmenin ne demek olduğunu ezilen bilir. Ezilmenin ne olduğunu bilen başkasını ezmez.

– Hazine'nin borcu son iki yılda tam ikiye katladı. Yazık günah değil mi? Bu kadar mı kıymetli bu koltuk? Beka beka diyorlar. Bir kişinin bekası bu. Memleketinin bekasını düşünen iki yılda bu borcu böyle katlamaz.

– Belediyelere tek tek kayyum atıyorlar, derneklere de kayyum atamanın önünü açıyorlar. Utanmasalar siyasi partilere de kayyum atamaya kalkacaklar. Eğitim deyince okul binası, hastane deyince hastane inşaatı geliyor akıllarına! Kafa başka yerde!

– İşçiye, emekçiye onurunu aşağılayan sefalet ücretleri reva görülüyor. Şu açıklanan asgari ücrete bakın bunların çarşı pazardan, gerçek hayattan haberleri yok artık, yazık günah.

– 13 yıl bakanlık yaptım. Bir tane örnek verebilirler mi hangi akrabamı hangi pozisyona getirmişim. Bir tane örnek veremezler.

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