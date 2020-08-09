Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Amasya’da deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19:51'de olan depremin derinliğinin 1.4 kilometre olduğu kaydedildi.

20:03 -
Haberler Gündem
Son dakika… Amasya’da deprem! (Son depremler)

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3.2 büyüklüğünde oldu.

Saat 19:51’de olan depremin derinliği 1.4 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more