Son dakika… Amasya’da deprem! (Son depremler)

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3.2 büyüklüğünde oldu.

Saat 19:51’de olan depremin derinliği 1.4 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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