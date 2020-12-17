Son dakika… Anayasa Mahkemesi için üç isim belirlendi

Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için yapılan seçimde İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oy alan 3 isim oldu.

AYM'nin Yargıtay kontenjanından üyesi Burhan Üstün'ün emekliye ayrılması nedeniyle boşalacak üyelik için seçime gidildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimde 5 kişi AYM üyeliği için aday oldu.

Seçimde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan 107, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy 65, 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol 52, 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, 23. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Coşkun ise 35 oy aldı.

En çok oy alan 3 isim olan İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildirilecek. Erdoğan, bu 3 isimden birini AYM'ye atayacak.



UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Öte yandan AYM’den, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlık seçimi sonucu ile ilgili de açıklama yapıldı. Açıklamada, “17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına AYM Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliği’ne AYM Üyesi Muammer Topal seçilmiştir” denildi.