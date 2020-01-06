Son dakika Ankara Valiliği: Yarın Ankara’da okullar tatil mi?

Ankara’da okullar yarın tatil mi? Ankara’da yaşayan binlerce öğrencinin merak ettiği sorunun yanıtı hala belli olmadı. Ankara Valisi Vasip Şahin konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Konu ile ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

Vasip Şahin Twitter hesabından Ankara Valiliği’nin “Meteorolojik verilere göre yarın Ankara ve çevresinde fırtınanın (50-80 km/sa) seklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusu kamuoyunun bilgisine sunulur.” açıklamasını paylaştı.

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan etkili kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, saatler ilerledikçe etkisini artırdı. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları yapıldı.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bölge genelinin çok bulutlu,iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı,kıyı kesimlerinin ise yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Ankara çevrelerinde doğu ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KAYNAK: İHA-METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ