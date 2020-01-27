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Son dakika haberi: Ankara’da peş peşe 2 deprem (Son depremler listesi…)

Ankara'nın Akyurt ilçesi saat 13:51 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. İlk depremden 9 dakika sonra saat 14:00'da bir deprem daha meydana geldi, ikinci depremin büyüklüğü 3,3 olarak ölçüldü.

14:09 -
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Son dakika haberi: Ankara’da peş peşe 2 deprem (Son depremler listesi…)

Ankara’da yaşanan 3.9’luk deprem korkuttu. Merkez üssü Ankara’nın Akyurt ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.

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Son güncelleme: 14:17 27.01.2020
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