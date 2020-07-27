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Son dakika… Ankara’da iş merkezi yangını! Binanın parçaları yayaların üzerine yağdı

Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde yangın çıktı. İş merkezi tahliye edilirken alevler nedeniyle binadan kopan parçalar tehlikeye neden oldu.

17:46 -
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Son dakika… Ankara’da iş merkezi yangını! Binanın parçaları yayaların üzerine yağdı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde çok katlı iş merkezlerinin yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi’ndeki iş merkezinde çıktı.

İş merkezinin 5’inci katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

KOPAN PARÇALAR TEHLİKE YARATTI

Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı.

Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı.

Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. DHA

Ankara Çankaya Haber Polis son dakika yangın
Son güncelleme: 18:21 27.07.2020
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